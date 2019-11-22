На границе с Абхазией собака нашла тайник с сигаретами в бензобаке машины

СЕГОДНЯ 16:05 2019-11-22T16:05:47+03:00

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На автомобильном пункте пропуска в Адлере для проверки остановили старенькую Волгу. Собака кинолога по кличке Ундина Морская Царица обнюхала автомобиль и показала, что в районе бензобака есть что-то подозрительное. Там таможенники и нашли тайник с сигаретами.

- В бензобаке, который был конструктивно изменен, внутри был приварен бак примерным объемом около двух литров, который использовался для бензина, а сам бензобак использовался как ниша для сокрытия товара, - рассказала сайту «КП»-Кубань» пресс-секретарь Сочинской таможни Марина Жупанова. - Из тайника было изъято 63 блока сигарет, а это 630 пачек.

Бак Волги переделанный под тайник. Фото: Сочинская таможня

20-летний водитель из Абхазии не стал отнекиваться. Рассказал таможенникам, что в Абхазии купил сигареты по 30 рублей за пачку, а чек не взял. Но о правилах провоза табачной продукции знал, поэтому и подготовил тайник, в котором собирался перевезти в Адлер сигареты. По правилам, разрешено ввозить не более 200 сигарет.

В Опеле нашли запрещенку. Фото: Сочинская таможня

- Весь незаконный товар и автомобиль изъяты. Образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу, - пояснили таможенники. - По данному факту возбуждено 4 дела об административных правонарушениях.

Кстати, также крупную партию сигарет нашли во время досмотра автомобиля Opel Vectra. Запрещенка была спрятана под обшивками дверей в полостях механизмов - стеклоподъемников, под рулевой колонкой, в приборной панели, в бардачке, вместо фильтра кондиционера. Всего было обнаружено 143 блока сигарет.

ИСТОЧНИК KP.RU