Кубанские фермеры получили в 2019 году почти 1,5 млрд рублей поддержки

СЕГОДНЯ 18:06 2019-11-22T18:06:41+03:00

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Сегодня в Краснодаре прошел съезд, посвященный 30-летию кубанского фермерства. В его работе приняли участие более 300 делегатов из 43-х районов края.

- Сегодня Кубань является одним из регионов-лидеров в стране по количеству фермерских хозяйств. Их в регионе более 14 тысяч, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Фермеры обрабатывают больше 1 миллиона га земли, что составляет практически треть от всех посевных площадей Кубани. Регион не только собирает рекордные урожаи зерна, но и активно развивает животноводство.

В Краснодарском крае разработаны меры поддержки, оказываемой фермерам из краевого бюджета. В 2019 году на эти цели из краевой казны потратили почти 1,5 млрд рублей. Кроме того, фермерам доступны кредиты, предоставляемые под льготные проценты.

ИСТОЧНИК KP.RU