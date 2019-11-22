2019-11-22T18:42:35+03:00
Общество

Госзакупки становятся прозрачнее

Только в 2019 году был принят ряд поправок в ФЗ №44
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В 2019 году были приняты и вступили в силу поправки в Федеральный закон 44-ФЗ «О госзакупках».

- Так как растет число госконтрактов на строительство социальных объектов, таких, как школы, детские сады, поликлиники и др, Теперь для участие в конкурсе понадобится только согласие поставщика и проектная документация объекта. Благодаря этому изменению, скорость проведение аукционов значительно выросла, - рассказала «КП» - Кубань» заместитель начальника регионального управления УФАС Людмила Литовченко.

Стоит отметить, что плановые проверки ведомство проводит регулярно. Поводом для внезапного визита антимонопольщиков может стать информация о госзакупке в СМИ.

Также в России существует реестр недобросовестных поставщиков. Он регулярно пополняется, в том числе, не без участия специалистов УФАС по Краснодарскому краю. Попав в реестр, поставщик не сможет участвовать в процедуре госзакупок в течении 2-х лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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