В Краснодаре бывшего военного будут судить за жестокое убийство

СЕГОДНЯ 19:16 2019-11-22T19:16:46+03:00

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Северо-Кавказский окружной военный суд 25 ноября проведет заседание, на котором рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего военнослужащего Виктора Бондаренко. Его обвиняют сразу по нескольким статьям.

- Как установило следствие, вечером 11 января 2019 года мужчина убил свою жену, ударив ее несколько раз молотком по голове. Затем таким же образом он расправился со своим 7-летним ребенком. Как показала экспертиза, в момент совершения злоумышленник находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Северо-Кавказского окружного военного суда.

Как рассказала мать мужчины, поводом для ссоры супругов стала ревность. После совершения преступления Бондаренко пытался покончить с собой, выбросившись из окна 7 этажа дома по улице Душистой. Именно по данному факту на место ЧП приехали спасатели и полицейские. Зайдя в квартиру, они обнаружили тела убитых. Самого мужчину спасли медики, несмотря на полученные им из-за падения множественные травмы.

Сейчас Бондаренко предъявлены обвинения по статьям: «Убийство с особой жестокостью двух лиц, в том числе малолетнего ребенка» и «Покушение на убийство более двух лиц».

ИСТОЧНИК KP.RU