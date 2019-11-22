2019-11-22T19:49:03+03:00
Общество

На Кубани открылась Школа организаторов детско-юношеского туризма

Сейчас занятия посещают более 60 человек
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодаре стартовала работа Школы организаторов детско-юношеского туризма. В данный момент обучение проходят 66 человек из 42 муниципалитетов региона.

- Сейчас они посещают занятия на базе краевого Центра туризма. Здесь они подробнее узнают об особенностях пешеходного, водного и велосипедного туризма, а также спортивного ориентирования. Занятия проводят в Парке имени 30-летия Победы, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В конце 2019 года выпускникам школы предстоит выполнить контрольное задание, после чего они получат свидетельства об окончании школы. Затем новоиспеченные специалисты разъедутся по своим районам, где и будут работать с молодежью.

Стоит отметить, сейчас в Краснодарском крае туризмом занимаются свыше 30 тысяч школьников, работают 1500 секций и клубов. Туристский кружок или секция есть в каждой второй школе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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