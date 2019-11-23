В Анапе введен режим повышенной готовности

СЕГОДНЯ 09:11 2019-11-23T14:26:59+03:00

Это связано с горящими плавнями в районе города-курорта [ВИДЕО]

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В Анапе распоряжением мэра Юрия Полякова введен режим повышенной готовности. Это произошло из-за возгорания камышовых плавней.

- Возгорание возникло вечером 22 ноября. Изначально пожар полыхал на площади 600 кв. метров на расстоянии не боле полукилометра от хутора Чембурка. Из-за сильного ветра, который сейчас наблюдается на территории всего региона, огонь быстро распространился на площади в 1500 кв. метров, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Под Анапой горят плавни.

Пожарным удалось локализовать огонь. Сейчас на месте ЧП работает оперативный штаб. Тушение огня осложняют порывы ветра, а также тот факт, что он полыхает в труднодоступной местности, куда не может проехать специальная техника. Ранее глава региона Вениамин Кондратьев поручил усилить меры при тушении пожара под Анапой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/745592" frameborder="0"></iframe> Из-за горящих плавней в Анапе ввели режим ЧС.Режим "Повышенной готовности" ввел глава Анапы Юрий Поляков из-за возгорания камыша в плавневой зоне в районе хутора Чембурка (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU