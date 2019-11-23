2019-11-23T09:39:50+03:00
Общество

В Тимашевском районе Кубани решили проблему с водоснабжением хутора Ленина

Местные жители часто оставались без коммунального ресурса
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Тимашевском районе Кубани специалисты заканчивают работы по прокладке водопровода. Его протяженность составляет 7,5 км.

- Прокладка коммуникаций находилась под личным контролем губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Ранее жители хутора Ленина обратились к властям в ходе приема граждан, организованного по поручению президента Владимира Путина, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Проблемы с водоснабжением в населенном пункте не решали с 2010 года. Местные жители часто оставались без воды из-за аварий, которые происходили на изношенных сетях. Чаще это происходило летом, когда потребность в воде наиболее вырастала.

На реконструкцию сетей водопровода из краевой казны выделили 8 млн рублей. Специалисты обустроили более 20 колодцев. Это позволит, в случае аварии, отключать лишь часть потребителей, а не весь хутор. После ремонта проблемы с водоснабжением уйдут в прошлое для более чем 600 местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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