Под Анапой реконструируют водозабор

СЕГОДНЯ 11:47 2019-11-23T11:47:34+03:00

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В поселке Заря под Анапой в 2020 году завершат работы по реконструкции водозабора. На это направят 80 млн рублей по региональной программе «Чистая вода».

- Специалисты пробурят артезианские скважины, установят емкость для воды, а также построят водовод до хутора Рассвет, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Все работы завершат в 2020 году. Благодаря их проведению бесперебойное водоснабжение придет более чем в 750 домов двух населенных пунктов, а также в школу, детский сад и Дом культуры.

Помимо этого, в 2020 году начнут реконструкцию водозабора в Армавире. Также проходят госэкспертизу проекты обновления водозаборов в Белореченске, Горячем Ключе, Новокубанске и станице Крыловской. Здесь установят самые современные системы очистки воды. Общий объем финансирования программы «Чистая вода» в Краснодарском крае до 2024 года превысит 2,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU