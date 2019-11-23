2019-11-23T14:13:12+03:00
Недвижимость

В Краснодаре продолжают чистить ливневую канализацию

Специалисты привели в порядок более 30 км сетей
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре специалисты специально созданной службы очистили от грязи, ила и бытового мусора более 30 км ливневой канализации. Также в порядок привели свыше 1,5 тысяч дождеприемных колодцев.

- С 18 по 22 ноября специалисты работали в Прикубанском и Карасунском округах краевой столицы. Чистить ливневки будут, пока температура воздуха не опуститься ниже -5 градусов, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В порядок привели сети по улицам: 40-летия Победы, Уральской, Комунаров, Ставропольской, Карякина, Байбакова и другим.

Напомним, службу по содержанию сетей ливневой канализации создали в июне 2019 года. Для нее закупили 6 единиц спецтехники. Согласно установленным планам, до конца года расчистят порядка 80 км сетей канализации. Полностью завершить работы планируется за 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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