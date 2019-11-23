2019-11-23T17:28:20+03:00
Общество

На Кубани продолжают открывать фельдшерско-акушерские пункты

Сейчас на территории региона работает 671 ФАП
Максим ОСОКИН
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Фото: министерство здравоохранения Краснодарского краяФото: министерство здравоохранения Краснодарского края
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В Краснодарском крае в данный момент работает 671 фельдшерско-акушерский пункт. Недавно открыли новые ФАПы в Выселковком, Кореновском, Мостовском и Новопокровском районах. Еще два заработают в ближайшее время в Калининском и Курганинском муниципалитетах.

- В 2018 году на финансирование работы фельдшерско-акушерских пунктов региона потратили почти 300 млн рублей. В 2020-м объем средств, выделяемых на данные цели, удвоится, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Также в 2019 году на Кубань поставят почти 400 единиц современного медоборудования на 1,5 млрд рублей. Помимо этого, в регионе открыли 11 центров амбулаторной онкопомощи. Через 2 года их количество достигнет 18. В этих медучреждениях местные жители смогут пройти обследование, а также курс химиотерапии, не выезжая в крупные онкоцентры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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