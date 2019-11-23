Губернатор Кубани посетил XIX съезд партии «Единая Россия»

СЕГОДНЯ 18:47 2019-11-23T18:47:45+03:00

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В Москве прошел очередной 21-й съезд партии «Единая Россия». В его работе приняли участие президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, а также губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

- Прошу сосредоточиться на достижении результатов по всем нацпроектам, чтобы люди чувствовали позитивные перемены в своей жизни, - заявил Владимир Путин.

В рамках мероприятия обсудили, в частности, развитие сельских территорий. В том числе, программу «Земский учитель». Как отметил глава Кубани Вениамин Кондратьев, в 2020 году в сельские школы региона планируют привлечь на работу порядка сотни молодых педагогов.

- Более 100 учителей получат «подъемные» в размере 1 млн рублей за переезд в небольшие населенные пункты, - добавил Кондратьев.

Он также добавил, что сейчас идет разработка регионального законопроекта, который позволит обманутым дольщикам не платить подоходный налог с тех средств, которые предоставляет им в качестве компенсации Фонд защиты прав дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU