В Сочи празднуют День города

СЕГОДНЯ 19:23 2019-11-23T19:23:40+03:00

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Сегодня в Сочи стартовали торжественные мероприятия, приуроченные к 181 годовщине образования города-курорта. Они продлятся все выходные.

- На сегодняшний день Сочи - это уникальный круглогодичный курорт, главная туристическая столица России, спортивный и культурный центр страны, заявил вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко, поздравляя гостей и жителей курорта с праздником от имени главы региона Вениамина Кондратьева.

В данный момент курорт входит в пятерку самых безопасных курортов России. Каждый год в Сочи приезжает порядка 6 млн туристов. В планах властей – развивать социально-туристическую инфраструктуру, что позволит привлечь на курорт еще больше отдыхающих.

В рамках торжеств в Черешневом саду для детей организовали творческое пространство. На улице Навагинской свои работы представили почти 150 мастеров декоративно-прикладного искусства. Сейчас на площади Флага проходит гала-концерт с участием местных и кубанских коллективов. На площади Южного мола выступают молодежные кавер-группы, а хедлайнером концерта станет певица Нюша. Завершится сегодняшний праздничный день в 21:30 праздничным фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU