На Кубани потушили крупный пожар в плавнях под Анапой

СЕГОДНЯ 08:49 2019-11-24T08:49:23+03:00

Спасатели боролись с огнем и ветром больше суток

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Под Анапой в 8 часов 24 ноября полностью потушили крупный пожар в плавнях. Огонь прошел 24 гектара, это более 30 футбольных полей. Пожарные боролись с огнем больше суток, ситуацию серьезно осложняли сильный ветер, труднодоступная местность и низкая температура воздуха.

Напомним, что сообщение о том, что в районе хутора Чембурка горит камыш, поступило на пульт диспетчеров в 17:25 в пятницу 22 ноября. Пожар полыхал всего в нескольких сотнях метров от населенного пункта, к счастью, угрозу удалось ликвидировать.

Эвакуация жителей не проводилась, однако в Анапе был подготовлен пункт временного размещения вместимостью до 1000 человек, а также 10 автобусов.

К вечеру 23 ноября площадь горения составляла 800 квадратных метров.

- К тушению была привлечена группировка РСЧС в составе 174 человек и 60 единиц техники, от МЧС России 61 человек и 21 единица техники, - сообщают в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

На месте тушения был развернут оперативный штаб, в готовность привели авиацию, но ее участие не потребовалось. Волонтеры, казаки и полицейские проводили патрулирование территории.

- Был проведен подворовой обход с целью выявления маломобильных граждан и детей, организовано дежурство медперсонала, обеспечена охрана придомовых территорий полицией и казачеством, - сообщают в пресс-службе администрации Анапы.

Глава курорта поблагодарил всех сотрудников экстренных служб и волонтеров за слаженную работу.

- Благодаря общим усилиям трагедии удалось избежать. Спасибо за мужество, высокий профессионализм, четкость и слаженность в действиях, – сказал Юрий Поляков.

ИСТОЧНИК KP.RU