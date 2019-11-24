В лобовом ДТП на Кубани пострадали семь человек
Авария произошла в Славянском районе
Хендай столкнулся с НиссаномФото: Архив "КП"
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На Кубани в лобовом ДТП пострадали семь человек. Авария произошла в Славянском районе в ночь на 24 ноября.
На данный момент известно, что на трассе «Хендай» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ниссаном». С места происшествия в больницу доставили семь человек.
- В результате ДТП семь человек доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU
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