2019-11-24T11:04:33+03:00
Происшествия

В лобовом ДТП на Кубани пострадали семь человек

Авария произошла в Славянском районе
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Хендай столкнулся с НиссаномХендай столкнулся с НиссаномФото: Архив "КП"
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На Кубани в лобовом ДТП пострадали семь человек. Авария произошла в Славянском районе в ночь на 24 ноября.

На данный момент известно, что на трассе «Хендай» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ниссаном». С места происшествия в больницу доставили семь человек.

- В результате ДТП семь человек доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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