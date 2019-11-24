2019-11-24T11:22:09+03:00
Происшествия

В массовой аварии в Сочи пострадал ребенок

На улице Пластунской столкнулись шесть автомобилей
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Участниками массового ДТП в Сочи стали шесть автомобилейУчастниками массового ДТП в Сочи стали шесть автомобилей
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В Сочи 23 ноября около 16:10 на улице Пластунской столкнулись сразу шесть автомобилей. Это ДТП попало на видео.

Около дома номер 176 «Ауди» столкнулся с «Мерседесом», который поворачивал налево. После этого «Ауди» выехал со своей полосы и лоб в лоб столкнулся с «Хенде». Корейское авто развернуло и отбросило на ВАЗ, после этого «Ауди» столкнулся с «Ладой», которая влетела в «Ниссан».

- В результате массового ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «Хенде», - рассказали в ОГИБДД УВД по городу Сочи.

В полиции продолжают выяснять все обстоятельства этой аварии, в страховых компаниях также готовятся к непростой работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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