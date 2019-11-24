2019-11-24T13:45:15+03:00
Происшествия

В Юбилейном микрорайоне Краснодара прорвало теплотрассу

Без тепла на несколько часов остались 25 многоэтажек
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

Авария на теплотарссе произошла утром 24 ноября в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Из-за прорыва трубы без тепла остались 25 домов на Проспекте Чекистов и Рождественской набережной. На устранение аварии у специалистов ушло несколько часов. На данный момент работы завершены.

- К 11:00 поэтапно подачу тепла и воды возобновили в 18 многоквартирных домов. В 12%45 подключили оставшиеся семь. Сейчас идет заполнение системы — от магистральной теплотрассы к теплопунктам, и уже от них — к потребителям. Процесс заполнения, чтобы горячая вода дошла в квартиры жителей, потребует времени, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мороз и ветер: На Кубани 25 ноября похолодает до минус 8 градусов
В Краснодаре, Сочи и Армавире пройдет научный фестиваль
Губернатор Кубани поддержал строительство дублера трассы Джубга – Сочи и вынос железной дороги с побережья
В массовой аварии в Сочи пострадал ребенок
В лобовом ДТП на Кубани пострадали семь человек
В Минтрансе готовят проект новой дороги Джубга-Сочи
На Кубани потушили крупный пожар в плавнях под Анапой
В Сочи празднуют День города
Губернатор Кубани посетил XIX съезд партии «Единая Россия»
На Кубани продолжают открывать фельдшерско-акушерские пункты
Новороссийские врачи спасли жизнь недоношенному ребенку
В станице Успенской открыли новую спортплощадку
В Краснодаре продолжают чистить ливневую канализацию
В Сочи обнаружили тело девушки-следователя