В Юбилейном микрорайоне Краснодара прорвало теплотрассу

СЕГОДНЯ 13:45 2019-11-24T13:45:15+03:00

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Авария на теплотарссе произошла утром 24 ноября в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Из-за прорыва трубы без тепла остались 25 домов на Проспекте Чекистов и Рождественской набережной. На устранение аварии у специалистов ушло несколько часов. На данный момент работы завершены.

- К 11:00 поэтапно подачу тепла и воды возобновили в 18 многоквартирных домов. В 12%45 подключили оставшиеся семь. Сейчас идет заполнение системы — от магистральной теплотрассы к теплопунктам, и уже от них — к потребителям. Процесс заполнения, чтобы горячая вода дошла в квартиры жителей, потребует времени, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU