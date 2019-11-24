2019-11-24T14:00:29+03:00
Наука

В Краснодаре, Сочи и Армавире пройдет научный фестиваль

В этом году он посвящен таблице Менделеева
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фестиваль науки пройдет до 30 ноябряФестиваль науки пройдет до 30 ноября
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На базе ведущих вузов и научных организаций Краснодара, Сочи и Армавира пройдет научный фестиваль NAUKA0+ КУБАНЬ. Его идея в том, чтобы популярно и увлекательно рассказывать о науке, ее достижениях и возможностях.

В этом году фестиваль посвящен Периодической таблице химических элементов. На Кубани пройдут научные шоу, лекции, экскурсии и показы научного кино.

– В крае мероприятия пройдут с 25 по 30 ноября. Они направлены на популяризацию научных знаний среди подрастающего поколения и вовлечение талантливой молодежи в научно-исследовательскую деятельность, – сообщают в краевом министерстве образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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