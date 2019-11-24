Мороз и ветер: На Кубани 25 ноября похолодает до минус 8 градусов

СЕГОДНЯ 17:35 2019-11-24T17:35:57+03:00

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Начало последней недели осени ознаменуется морозами и неприятным ветром. В понедельник 25 ноября в Краснодаре порывы ветра могут достигать 9-14 метров в секунду, ночью столбики термометров опустятся до минус четырех градусов. Днем же воздух в краевом центре прогреется до +9-11 градусов.

При этом в отельных районах Краснодарского края в ночь на понедельник градусники покажут минус 8. Выше ноля ночью будет только на Черноморском побережье. По краю днем потеплеет до +5-10 градусов, местами до +12. При этом осадков 25 ноября не ожидается.

В Туапсинском районе днем будет до 18 градусов тепла, в районе Анапы и Геленджика – до 14 градусов с порывами ветра 12-17 м/c, сообщают в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

ИСТОЧНИК KP.RU