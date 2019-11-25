В Новороссийске на кораблях военно-морской базы провели проверку

СЕГОДНЯ 08:27 2019-11-25T08:27:23+03:00

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В Новороссийске в пункте базирования кораблей Черноморского флота под руководством офицеров штаба прошла внезапная проверка экипажей по организации борьбы за живучесть (БЗЖ).

Моряки ликвидировали пробоины в корпусе корабля, устраняли поступления забортной воды, локализовали пожар в помещениях. Проверка прошла на специальном учебно-тренировочном комплексе. В нем сымитированы различные внутренние корабельные помещения и отсеки, что позволяет экипажам кораблей проводить тренировки в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке.

- В ходе проверки, моряки продемонстрировали уверенные действия при аварийных ситуациях, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного военного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU