В Краснодаре в Восточно-Кругликовском микрорайоне стартовало строительство детсада на 300 мест

СЕГОДНЯ 08:49 2019-11-25T08:51:12+03:00

Его возведение идет по национальном проекту «Жилье и городская среда»

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В кубанской столице в Восточно-Кругликовском микрорайоне начали строить детский сад на 300 мест. Его возводят по национальном проекту «Жилье и городская среда». Свои двери дошкольное учреждение распахнет уже в 2021 году.

Глава города Евгений Первышов отметил, что проект реализуется в рамках выполнения поручений губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. В этом микрорайоне уже открыта большая школа по улице Героя Аверкиева. Сейчас идет строительство детсада на 300 мест.

Фото: администрация Краснодара

- Дошкольное учреждение появится на муниципальном участке земли площадью более 1 гектара. Стройплощадка огорожена, активно идут работы по формированию котлована для фундамента, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Как рассказал директор департамента строительства Артем Аганов, здание сада площадью 6 тысяч квадратных метров будет состоять из трех соединенных между собой двухэтажных блоков.Здесь появится пищеблок, прачечная, медицинский блок, залы для музыкальных занятий и физкультуры.

Планируется, что строительство займет 16 месяцев, его должны завершить в первом квартале 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU