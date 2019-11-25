В Ейске в эксплуатацию ввели долгострой

СЕГОДНЯ 10:01 2019-11-25T10:01:28+03:00

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В Ейске восстановили права дольщиков многоэтажки. Дом, который состоит из 120 квартир, возводила компания «Железобетон». С 2010 года сроки завершения строительства неоднократно переносились.

Прокуратурой был выявлен факт бездействия застройщика. Поэтому по исковому заявлению Ейского межрайонного прокурора на ООО «Железобетон» была возложена обязанность выполнить мероприятия, направленные на завершение строительства. Также инициировали судебное понуждение.

- Вопросы по дому неоднократно рассматривались на рабочих группах прокуратуры края с участием всех заинтересованных органов и организаций. По итогам работы выдано разрешение на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU