2019-11-25T10:01:28+03:00
Общество

В Ейске в эксплуатацию ввели долгострой

С 2010 года сроки завершения строительства дома неоднократно переносились
Александра ПОДУШКО
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В Ейске в эксплуатацию ввели долгостройВ Ейске в эксплуатацию ввели долгостройФото: Архив "КП"
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В Ейске восстановили права дольщиков многоэтажки. Дом, который состоит из 120 квартир, возводила компания «Железобетон». С 2010 года сроки завершения строительства неоднократно переносились.

Прокуратурой был выявлен факт бездействия застройщика. Поэтому по исковому заявлению Ейского межрайонного прокурора на ООО «Железобетон» была возложена обязанность выполнить мероприятия, направленные на завершение строительства. Также инициировали судебное понуждение.

- Вопросы по дому неоднократно рассматривались на рабочих группах прокуратуры края с участием всех заинтересованных органов и организаций. По итогам работы выдано разрешение на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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