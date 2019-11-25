В Лабинском районе построили офис врача общей практики
В Лабинском районе построили офис врача общей практики. Работы велись в рамках региональной программы «Здравоохранение».
Медучреждения появилось в хуторе Сладком. На его строительство направили 11,6 миллионов рублей. Уже идет подготовка к лицензированию ВОПа, после медицинский пункт откроют для пациентов.
Благодаря реализации проекта медпомощь в шаговой доступности смогут получать около двух тысяч жителей хуторов Сладкий и Розовый.
- До конца 2019 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» построят еще два офиса врачей общей практики. ВОПы в Выселковском и Кореновском районах также в высокой степени готовности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU