В Курганинском районе местный житель забил до смерти знакомого

СЕГОДНЯ 10:29 2019-11-25T10:29:47+03:00

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В Краснодарском крае 36-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 59-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ).

В ночь на 26 октября домой к 59-летнему мужчине, который живет в поселке Высоком, пришел его знакомый. Между ними произошла ссора. В ходе конфликта злоумышленник избил мужчину, после чего ушел.

- Знакомый потерпевшего стал очевидцем происшествия, он вызвал сотрудников полиции и бригаду скорой. Прибывшие врачи констатировали смерть хозяина дома, которая наступила от черепно-мозговой травмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Обвиняемый заключен под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU