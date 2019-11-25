2019-11-25T10:29:47+03:00
Происшествия

В Курганинском районе местный житель забил до смерти знакомого

Друг потерпевшего, который стал очевидцем происшествия, вызвал полицию
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Курганинском районе местный житель забил до смерти знакомогоВ Курганинском районе местный житель забил до смерти знакомогоФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае 36-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 59-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ).

В ночь на 26 октября домой к 59-летнему мужчине, который живет в поселке Высоком, пришел его знакомый. Между ними произошла ссора. В ходе конфликта злоумышленник избил мужчину, после чего ушел.

- Знакомый потерпевшего стал очевидцем происшествия, он вызвал сотрудников полиции и бригаду скорой. Прибывшие врачи констатировали смерть хозяина дома, которая наступила от черепно-мозговой травмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Обвиняемый заключен под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Темрюкском районе сотрудник кредитного кооператива убил 90-летнего пайщика
В Сочи парусный сезон закроется юбилейной «Черноморской регатой»
В Лабинском районе построили офис врача общей практики
В Ейске в эксплуатацию ввели долгострой
Юбилейный район Краснодара мог остаться без тепла по вине управляющей компании
Футболистки Краснодарского края стали бронзовыми призерами чемпионата России
В Краснодаре в Восточно-Кругликовском микрорайоне стартовало строительство детсада на 300 мест
В Новороссийске на кораблях военно-морской базы провели проверку
В Армавире прошел полуфинал конкурса «Лидеры Кубани»
В Краснодаре три дома в поселке Российском временно подключат к дизельному генератору
Мороз и ветер: На Кубани 25 ноября похолодает до минус 8 градусов
В Краснодаре, Сочи и Армавире пройдет научный фестиваль
В Юбилейном микрорайоне Краснодара прорвало теплотрассу
Губернатор Кубани поддержал строительство дублера трассы Джубга – Сочи и вынос железной дороги с побережья
В массовой аварии в Сочи пострадал ребенок
В лобовом ДТП на Кубани пострадали семь человек
В Минтрансе готовят проект новой дороги Джубга-Сочи
На Кубани потушили крупный пожар в плавнях под Анапой
В Сочи празднуют День города
Губернатор Кубани посетил XIX съезд партии «Единая Россия»
На Кубани продолжают открывать фельдшерско-акушерские пункты
Новороссийские врачи спасли жизнь недоношенному ребенку
В станице Успенской открыли новую спортплощадку
В Краснодаре продолжают чистить ливневую канализацию
В Сочи обнаружили тело девушки-следователя