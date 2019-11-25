2019-11-25T11:00:55+03:00
Происшествия

В Темрюкском районе сотрудник кредитного кооператива убил 90-летнего пайщика

Он проведет 13 лет в исправительной колонии особого режима
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Темрюкском районе сотрудник кредитного кооператива убил 90-летнего пайщикаВ Темрюкском районе сотрудник кредитного кооператива убил 90-летнего пайщика
Изменить размер текста:

В Темрюкском районе суд, согласившись с доказательствами обвинителя, вынес приговор в отношении ранее судимого 44-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

1 декабря 2018 года, являясь представителем КПК «Содружество», мужчина приехал в поселок Сенной к 90-летнему действующему пайщику. Организация занимается приемом личных сбережений физических лиц с последующей выплатой процентов.

Злоумышленник попросил пенсионера заново подписать заключенный договор, так как в предыдущем якобы была допущена техническая ошибка. На этой почве у мужчин возник конфликт. Обвиняемый ударил потерпевшего молотком по голове. От этого ранения пайщик скончался на месте происшествия.

- Злоумышленник при помощи ножа и ножовки расчленил труп потерпевшего и поместил части тела в полимерные пакеты, вывез их на своем автомобиле и выкинул в разные мусорные контейнеры. Труп так и не нашли, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Мужчина проведет 13 лет в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи парусный сезон закроется юбилейной «Черноморской регатой»
В Курганинском районе местный житель забил до смерти знакомого
В Лабинском районе построили офис врача общей практики
В Ейске в эксплуатацию ввели долгострой
Юбилейный район Краснодара мог остаться без тепла по вине управляющей компании
Футболистки Краснодарского края стали бронзовыми призерами чемпионата России
В Краснодаре в Восточно-Кругликовском микрорайоне стартовало строительство детсада на 300 мест
В Новороссийске на кораблях военно-морской базы провели проверку
В Армавире прошел полуфинал конкурса «Лидеры Кубани»
В Краснодаре три дома в поселке Российском временно подключат к дизельному генератору
Мороз и ветер: На Кубани 25 ноября похолодает до минус 8 градусов
В Краснодаре, Сочи и Армавире пройдет научный фестиваль
В Юбилейном микрорайоне Краснодара прорвало теплотрассу
Губернатор Кубани поддержал строительство дублера трассы Джубга – Сочи и вынос железной дороги с побережья
В массовой аварии в Сочи пострадал ребенок
В лобовом ДТП на Кубани пострадали семь человек
В Минтрансе готовят проект новой дороги Джубга-Сочи
На Кубани потушили крупный пожар в плавнях под Анапой
В Сочи празднуют День города
Губернатор Кубани посетил XIX съезд партии «Единая Россия»
На Кубани продолжают открывать фельдшерско-акушерские пункты
Новороссийские врачи спасли жизнь недоношенному ребенку
В станице Успенской открыли новую спортплощадку
В Краснодаре продолжают чистить ливневую канализацию
В Сочи обнаружили тело девушки-следователя