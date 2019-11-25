В Темрюкском районе сотрудник кредитного кооператива убил 90-летнего пайщика

СЕГОДНЯ 11:00 2019-11-25T11:00:55+03:00

Он проведет 13 лет в исправительной колонии особого режима

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В Темрюкском районе суд, согласившись с доказательствами обвинителя, вынес приговор в отношении ранее судимого 44-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

1 декабря 2018 года, являясь представителем КПК «Содружество», мужчина приехал в поселок Сенной к 90-летнему действующему пайщику. Организация занимается приемом личных сбережений физических лиц с последующей выплатой процентов.

Злоумышленник попросил пенсионера заново подписать заключенный договор, так как в предыдущем якобы была допущена техническая ошибка. На этой почве у мужчин возник конфликт. Обвиняемый ударил потерпевшего молотком по голове. От этого ранения пайщик скончался на месте происшествия.

- Злоумышленник при помощи ножа и ножовки расчленил труп потерпевшего и поместил части тела в полимерные пакеты, вывез их на своем автомобиле и выкинул в разные мусорные контейнеры. Труп так и не нашли, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Мужчина проведет 13 лет в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU