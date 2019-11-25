СЕГОДНЯ 11:19 2019-11-25T11:22:59+03:00

В Краснодаре предприятие задолжало работникам более 3 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

Сотрудники строительной компании были вынуждены отстаивать свои права в суде

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В Краснодаре предприятие задолжало работникам более 3 миллионов рублей. Сотрудники отстаивали свои права в суде. Лишь после вынесения решения о взыскании задолженности и предъявления исполнительных документов в УФССП они смогли получить честно заработанные деньги.

- Ключевым инструментом сотрудника ведомства по Центральному округу Краснодара стало обращение взыскания на дебиторскую задолженность. Так, было получено более 3 миллионов 232 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Такие дела относятся к числу наиболее социально значимых исполнительных производств. Они находятся на постоянном контроле у руководства ведомства судебных приставов по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU