2019-11-25T11:35:52+03:00
Общество

В Тимашевском районе полностью обновят парк

Работы проходят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В станице Днепровской Тимашевского района полностью обновят парк. Здесь появится фонтан, игровые аттракционы для детей и камеры видеонаблюдение. Работы осуществляются в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Реконструкция парка началась еще в середине июля. Она уже находится в завершающей стадии. Площадь зеленой зоны составляет более 17 тысяч квадратных метров.

- Боковые аллеи уложены декоративной тротуарной плиткой, сделаны карманы, где установят скамейки, в цветниках весной высадят растения. Появились светодиодные светильники, смонтировано видеонаблюдение. Для детей установят игровые аттракционы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На реконструкцию центрального станичного парка выделено более 18 миллионов рублей, в том числе более 1 миллион рублей – из бюджета поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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