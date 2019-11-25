В Краснодаре 26 ноября откроют «Дорогу искусств»

СЕГОДНЯ 12:04 2019-11-25T12:04:27+03:00

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Торжественная церемония открытия «Дороги искусств» состоится 26 ноября в 17:00 перед зданием Музыкального театра в Краснодаре. Под звуки Государственного кубанского духового оркестра на мраморном стилобате заложат именную эмблему, посвященную легендарному артисту кубанской оперетты Владимиру Генину.

В фойе театра в этот день пройдет выставка фотографий, афиш и реквизита, затрагивающая творчество заслуженного артиста РСФСР. В 18:30 начнется праздничный концерт «Без десяти – 100!». Артисты творческого объединения «Премьера» имени Гатова представят фрагменты оперетт и мюзиклов, в которых выступал Генин. Они поздравят юбиляра с 90-летием.

- Эмблемы с изображением скрипичного ключа, нот и нотного стана, заключенных в золотой круг, будут увековечивать имена деятелей культуры, внесших значительный вклад в развитие музыкального искусства, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе КТО «Премьера» имени Гатова.

ИСТОЧНИК KP.RU