СЕГОДНЯ 12:54 2019-11-25T12:54:06+03:00

На Кубани адвокат обвиняется в покушении на посредничество во взяточничестве Фото: Архив "КП"

За деньги он пообещал подзащитному увод от уголовной ответственности

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В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении адвоката адвокатской палаты Краснодарского края. Он обвиняется в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст.291.1 УК РФ).

В июне на директора предприятия завели уголовное дело о мошенничестве. Мужчина обратился за юридической помощью к адвокату. Его защитник в следственных органах МВД выяснил обстоятельства расследования дела, также ему сообщили о возможном уводе подозреваемого от уголовной ответственности за 8 миллионов рублей.

24 июля адвокат рассказал директору организации об этом. У потерпевшего была только часть от нужной суммы. Адвокат торопил мужчину со сбором денег, поскольку тот по уголовному делу был объявлен в розыск.

О таком требовании предприниматель сообщил в следственное управление. 4 октября заявитель на одной из улиц Новокубанска передал адвокату 5 миллионов рублей. Злоумышленника задержали сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

- Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления и причастности иных лиц к незаконной деятельности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU