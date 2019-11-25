2019-11-25T13:15:10+03:00
Происшествия

В Ейске задержали закладчика наркотиков

У него нашли 30 свертков с порошкообразным веществом
Александра ПОДУШКО
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В Ейске задержали закладчика наркотиковВ Ейске задержали закладчика наркотиковФото: Архив "КП"
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В Ейске сотрудники линейного отделения полиции вблизи железнодорожной станции задержали 19-летнего местного жителя. Молодого человека доставили в дежурную часть.

В ходе личного досмотра в кармане его куртки нашли 30 свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, это N- метилэфедрон в крупном размере.

- Парень признался, что наркотики получал из заложенных для него «кладов», которые он разделял на более мелкие дозы и раскладывал на территории Ейского района, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Парню грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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