В Ейске задержали закладчика наркотиков

СЕГОДНЯ 13:15 2019-11-25T13:15:10+03:00

У него нашли 30 свертков с порошкообразным веществом

Изменить размер текста: A A

В Ейске сотрудники линейного отделения полиции вблизи железнодорожной станции задержали 19-летнего местного жителя. Молодого человека доставили в дежурную часть.

В ходе личного досмотра в кармане его куртки нашли 30 свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, это N- метилэфедрон в крупном размере.

- Парень признался, что наркотики получал из заложенных для него «кладов», которые он разделял на более мелкие дозы и раскладывал на территории Ейского района, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Парню грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU