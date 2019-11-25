Виталий Фридзон проведет автограф-сессию перед матчем «Локомотива-Кубани» с «Зеленой Гурой»

СЕГОДНЯ 13:45 2019-11-25T13:45:13+03:00

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Баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубани» 25 ноября проведут очередной матч Единой лиги ВТБ.

В понедельник на домашнем паркете «Баскет-Холла» «железнодорожники» примут «Зелену Гуру». В последних матчах поляки демонстрируют очень качественный баскетбол. После разгромного домашнего поражения от ЦСКА они выиграли уже семь матчей подряд.

- «Зелена Гура» – хорошая команда, которая здорово двигает мяч в атаке и играет агрессивно в защите. Нам нужно сыграть очень сконцентрировано и выложиться на максимум для победы в этой игре. Надеемся на заполненные трибуны и серьезную поддержку фанов, - поделился ожиданиями от матче и.о. главного тренера «Локо» Богдан Карайчич.

Матч начнется в 19:30, а те кто приедут в «Баскет-Холл» пораньше смогут получить автограф от капитана «Локомотива» и легенды сборной России Виталия Фридзона. Автограф-сессия пройдет с 18:30 до 19:00.

Кроме того, для болельщиков оборудована зона с видеоиграми и детская зона для малышей. Волонтеры помогут всем желающим нанести аквагрим и создать плакат для поддержки любимой команды.

ИСТОЧНИК KP.RU