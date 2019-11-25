2019-11-25T14:15:04+03:00
Происшествия

В Приморско-Ахтарске на дне отступившего Азовского моря нашли старинную монету

Воду от берега на сотни метров отогнал ветер
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Азовское море обмелело Фото: instagram.com/ahtari_liveАзовское море обмелело Фото: instagram.com/ahtari_live
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Довольно редкое явление могли наблюдать жители Приморско-Ахтарска в ноябре. Сильный ветер, порывы которого достигали 20-25 метров в секунду, отогнал воды Азовского моря на сотни метров от берега. Необычайным отливом воспользовались искатели местные жители.

Пока одни выкапывали со дна затонувшую лодку, другие, вооружившись металлоискателями, пытались найти утерянные ценности. И даже морозная погода не смогла помешать небольшим открытиям.

Местные жители воспользовались необычным явлением Фото:instagram.com/ahtari_live/

Местные жители воспользовались необычным явлением Фото:instagram.com/ahtari_live/

Копатели находили кольца, гильзы и монеты. Одна из них – номиналом 2 копейки – была выпущена еще в 1916-м году и около ста лет пролежала на морском дне.

Интересная находка со дна Азовского моря Фото:instagram.com/ahtari_live/

Интересная находка со дна Азовского моря Фото:instagram.com/ahtari_live/

Счастье искателей длилось недолго. К понедельнику ветер в Приморско-Ахтарске утих, а вода Азовского моря вновь вернулась к привычным берегам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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