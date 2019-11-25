В Краснодаре определены победители Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»

СЕГОДНЯ 15:05 2019-11-25T15:08:04+03:00

За годы проведения наш регион всегда входит в десятку лучших среди 72 субъектов Российской Федерации

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Сегодня, 25 ноября, в Краснодаре состоялось подведение итогов регионального и федерального этапов Всероссийского конкурса “100 лучших товаров России”. Он является одним из самых авторитетных системообразующих проектов в области качества, проводится 22-ой раз и успешно реализуется не только на Кубани, но и во всех регионах России. За годы проведения наш регион всегда входит в десятку лучших среди 72 субъектов Российской Федерации.

Фото: ЮСИ

В этом году в конкурсе приняли участие 34 предприятия и организации, которые представили 50 наименований продукции и услуг. Отмечено, что все участники регионального этапа конкурса продемонстрировали высокое качество, заинтересованность в выпуске конкурентоспособной продукции и оказании широко востребованных услуг.

Так, исключительные результаты в номинации “Строительство многоэтажных жилых домов комфорт класса” показала ГК “ЮгСтройИнвест, получив звание победителя. Компания успешно идет по инновационному пути развития, внедряет самые новые современные методы управления качеством и лучше остальных участников отрасли отвечает злободневным запросам общества. За высокое качество проделанной работы и профессионализм почетным знаком “Отличник качества” был награжден заместитель директора “ЮгСтройИнвест” города Краснодар Павлов Юрий Алексеевич.

ГК “ЮгСтройИнвест” вот уже 16 лет успешно возводит микрорайоны в трех крупнейших городах юга России: Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ставрополе. Соблюдая традиции комплексной застройки, компания возвела в Краснодаре любимый краснодарцами район “Панорама” и в данный момент продолжает застраивать “Губернский”, давно завоевавший звание самого семейного района города.