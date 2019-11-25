2019-11-25T15:08:04+03:00
Недвижимость

В Краснодаре определены победители Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»

За годы проведения наш регион всегда входит в десятку лучших среди 72 субъектов Российской Федерации
Мария ПОДОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: ЮСИФото: ЮСИ
Изменить размер текста:

Сегодня, 25 ноября, в Краснодаре состоялось подведение итогов регионального и федерального этапов Всероссийского конкурса “100 лучших товаров России”. Он является одним из самых авторитетных системообразующих проектов в области качества, проводится 22-ой раз и успешно реализуется не только на Кубани, но и во всех регионах России. За годы проведения наш регион всегда входит в десятку лучших среди 72 субъектов Российской Федерации.

Фото: ЮСИ

Фото: ЮСИ

В этом году в конкурсе приняли участие 34 предприятия и организации, которые представили 50 наименований продукции и услуг. Отмечено, что все участники регионального этапа конкурса продемонстрировали высокое качество, заинтересованность в выпуске конкурентоспособной продукции и оказании широко востребованных услуг.

Так, исключительные результаты в номинации “Строительство многоэтажных жилых домов комфорт класса” показала ГК “ЮгСтройИнвест, получив звание победителя. Компания успешно идет по инновационному пути развития, внедряет самые новые современные методы управления качеством и лучше остальных участников отрасли отвечает злободневным запросам общества. За высокое качество проделанной работы и профессионализм почетным знаком “Отличник качества” был награжден заместитель директора “ЮгСтройИнвест” города Краснодар Павлов Юрий Алексеевич.

ГК “ЮгСтройИнвест” вот уже 16 лет успешно возводит микрорайоны в трех крупнейших городах юга России: Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ставрополе. Соблюдая традиции комплексной застройки, компания возвела в Краснодаре любимый краснодарцами район “Панорама” и в данный момент продолжает застраивать “Губернский”, давно завоевавший звание самого семейного района города.

Фото: ЮСИ

Фото: ЮСИ

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи мужчина упал с 12-го этажа и разбился насмерть
В Приморско-Ахтарске на дне отступившего Азовского моря нашли старинную монету
В Геленджике ребенок захлебнулся насмерть грудным молоком
В Сочи стартовал турнир по фехтованию
Краевые специалисты обследовали более 300 жителей села Джигинка
Виталий Фридзон проведет автограф-сессию перед матчем «Локомотива-Кубани» с «Зеленой Гурой»
В Сочи в аварии погиб 16-летний парень
В Ейске задержали закладчика наркотиков
На Кубани адвокат обвиняется в покушении на посредничество во взяточничестве
На Кубани появится логистический центр для хранения и доставки минеральных удобрений
На Кубани лоб в лоб столкнулись две легковушки
Уполномоченный совместно с прокуратурой края выявили нарушения в похоронном деле Новороссийска
Уполномоченный помог предпринимателю получить разрешение на строительство многоэтажки в Сочи
В Краснодаре 26 ноября откроют «Дорогу искусств»
В Тимашевском районе полностью обновят парк
В Краснодаре предприятие задолжало работникам более 3 миллионов рублей
В Темрюкском районе сотрудник кредитного кооператива убил 90-летнего пайщика
В Сочи парусный сезон закроется юбилейной «Черноморской регатой»
В Курганинском районе местный житель забил до смерти знакомого
В Лабинском районе построили офис врача общей практики
В Ейске в эксплуатацию ввели долгострой
Юбилейный район Краснодара мог остаться без тепла по вине управляющей компании