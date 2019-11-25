В Сочи из-за стройки образовалась огромная дыра в земле

СЕГОДНЯ 16:11 2019-11-25T17:09:40+03:00

В результате семья с двумя детьми может оказаться на улице

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В поселке Верховской, которое находится в районе сочинской Мацесты, семья с двумя несовершеннолетними детьми оказалась практически на улице. Из-за стройки, которая велась рядом с их домом, в земле образовался огромный провал. Стоит отметить, что данные территории подвержены оползневым процессам.

По словам хозяев пострадавшего дома, соседи не только вырыли котлован, но и несколько дней разбивали бетон вибрационным методом.

- В 3 часа ночи мы услышали сильный гул, испугались, что падает дом и выбежали на улицу в чем спали. У нас выбило 2 сваи из 20, - рассказала хозяйка пострадавшего домовладения.

Сотрудники МЧС обследовали дом и признали, что проживать здесь нельзя. В результате, семья из шести человек с двумя несовершеннолетними детьми осталась без жилья.

- Новое жильё или компенсация в административном порядке в данном случае семье не могут быть предоставлены, так как строение расположено на садовом участке, в нём нет прописанных граждан и документов, свидетельствующих о праве собственности. Решать проблему семье придётся в судебном порядке. Ремонтировать дом, компенсировать и взыскивать затраты жильцы могут со стороны, которая своими действиями спровоцировала данную ситуацию. Компетентные сотрудники администрации Хостинского района готовы оказать необходимую консультационную помощь пострадавшей семье, заявил глава администрации Хостинского района Павел Клопотовский.

Стоит отметить, что данный район активно застраивается, несмотря на опасность схода оползня.

ИСТОЧНИК KP.RU