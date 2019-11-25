2019-11-25T16:48:07+03:00
Общество

Глава кубанского парламента рассказал о приоритетных направлениях деятельности ЗСК шестого созыва

Юрий Бурлачко оценил работу кубанского парламента в преддверии 25-летия Законодательного Собрания Краснодарского края, которое будет отмечаться в декабре
Иван Егоров
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Председатель ЗСК поблагодарил предшественников, кто стоял у истоков развития регионального парламентаризма, за высокий профессионализм и избирателей - за оказанное доверие работать в их интересах.

В числе приоритетных направлений деятельности ЗСК шестого созыва Юрий Бурлачко назвал законодательное обеспечение развития региональной экономики, важную роль в котором играют сельское хозяйство, промышленность и курортно-туристская сфера. Кубанские парламентарии, заверил спикер ЗСК, будут и впредь мониторить ход выполнения основополагающих законов, изучать ситуацию на местах, чтобы оперативно выявлять дополнительные запросы для развития ведущих отраслей.

Спикер ЗСК акцентировал внимание на вопросах защиты прав граждан и повышения качества их жизни. Данные темы, подчеркнул Юрий Бурлачко, регулярно обсуждаются депутатами на всех пленарных заседаниях. Так, законодатели максимально заботятся о семьях с детьми – 18 видов мер поддержки семьи и детства финансируются из краевого бюджета. На Кубани предусмотрены стимулирующие выплаты семьям при рождении детей. Кроме этого, в конце прошлого года приняли закон, которым установлено право на предоставление ежемесячной денежной выплаты нуждающимся семьям при рождении третьего ребенка и последующих детей, родившихся в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года, до достижения ребенком трех лет. Депутатский корпус продолжает искать законодательные механизмы решения кадровой проблемы в образовании, здравоохранении и культуре. Например, принято несколько законов, стимулирующих медиков ехать работать в сельскую местность. На сентябрьской сессии было решено компенсировать расходы сельским педагогам и учителям – пенсионерам за электроотопление жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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