Уполномоченный совместно с прокуратурой края выявили нарушения в похоронном деле Новороссийска

СЕГОДНЯ 17:05 2019-11-25T17:05:32+03:00

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Владелец ритуального агентства из Новороссийска обратился к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорю Якимчику с жалобой на действия должностных лиц ГБУЗ «Патологоанатомическое бюро города Новороссийска» и «Бюро судебно-медицинской экспертизы».

Заявитель работает в сфере оказания ритуальных услуг, в том числе по транспортировке тел умерших людей в морг Новороссийска и к месту погребения.

По его словам, должностные лица учреждений здравоохранения создают ему препятствия в осуществлении предпринимательской деятельности, а именно отказывают, затягивают прием тел умерших людей в морг и не выдают документы, необходимые для погребения усопшего.

В целях полного и объективного рассмотрения жалобы по существу, Уполномоченный направил соответствующий запрос в прокуратуру Краснодарского края.

Прокурорская проверка подтвердила нарушения, о которых сообщил предприниматель.

Указанные нарушения явились основанием для внесения прокуратурой Новороссийска руководителям данных учреждений здравоохранения представлений об устранении нарушений законодательства о погребении и похоронном деле, которые находятся на рассмотрении.