2019-11-25T17:10:57+03:00
Общество

В Краснодаре сносят незаконные гаражи на улице Селезнева

На их месте проложат тротуар
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

В Краснодаре на улице Селезнева, 80/1 сотрудники службы муниципального контроля обнаружили 7 незаконных металлических гаражей. До конца недели их планируют демонтировать. После этого, на их месте начнут прокладку тротуара длинной 420 метров, которая пройдет до Карасунского озера.

- Гаражи в Краснодаре, в большинстве случаев, размещены на муниципальной земле самовольно. Зачастую под ними проходят коммуникации, доступ к которым затруднен из-за незаконных конструкций. В частности, недавно произошел прорыв трубы, которая пролегала под незаконным строением. Прежде чем приступить к ремонту, специалистом пришлось потратить время на демонтаж гаража. Из-за этого на целый день были закрыты 4 детских сада, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что с начала 2019 года в краевой столице снесли около 430 гаражей. В данный момент в Краснодаре насчитывается свыше 10 тысяч незаконных металлических конструкций – гаражей и киосков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Начальник кубанского МВД проведет проверку по факту гибели следовательницы из Сочи
Многодетные семьи на Кубани могут посещать учреждения культуры бесплатно
Двое сочинских полицейских из отдела по борьбе с коррупцией попались на взятке в 200 тысяч рублей
В Краснодаре столкнулись две иномарки
Краснодарка завоевала титул «Бизнес-леди» в финале конкурса «Мисс Офис-2019»
В Краснодаре задержали вора, укравшего 350 тысяч рублей у своей любовницы
Кубанскому студенческому трудовому движению исполнилось 60 лет
На Совете по этике и нравственности при ЗСК обсудили семейные ценности
Уполномоченный совместно с прокуратурой края выявили нарушения в похоронном деле Новороссийска
Уполномоченный помог предпринимателю получить разрешение на строительство многоэтажки в Сочи
Глава кубанского парламента рассказал о приоритетных направлениях деятельности ЗСК шестого созыва
Почему полицейские в России сводят счеты с жизнью
В Сочи из-за стройки образовалась огромная дыра в земле
В Сочи мужчина упал с 12-го этажа и разбился насмерть