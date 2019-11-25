В Краснодаре сносят незаконные гаражи на улице Селезнева

СЕГОДНЯ 17:10 2019-11-25T17:10:57+03:00

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В Краснодаре на улице Селезнева, 80/1 сотрудники службы муниципального контроля обнаружили 7 незаконных металлических гаражей. До конца недели их планируют демонтировать. После этого, на их месте начнут прокладку тротуара длинной 420 метров, которая пройдет до Карасунского озера.

- Гаражи в Краснодаре, в большинстве случаев, размещены на муниципальной земле самовольно. Зачастую под ними проходят коммуникации, доступ к которым затруднен из-за незаконных конструкций. В частности, недавно произошел прорыв трубы, которая пролегала под незаконным строением. Прежде чем приступить к ремонту, специалистом пришлось потратить время на демонтаж гаража. Из-за этого на целый день были закрыты 4 детских сада, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что с начала 2019 года в краевой столице снесли около 430 гаражей. В данный момент в Краснодаре насчитывается свыше 10 тысяч незаконных металлических конструкций – гаражей и киосков.

ИСТОЧНИК KP.RU