2019-11-25T17:50:11+03:00
Общество

На Совете по этике и нравственности при ЗСК обсудили семейные ценности

-- Влияние семейных конфликтов на формирование личности ребенка рассмотрели сегодня на общественном Совете при ЗСК по этике и нравственности
Иван Егоров
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Мероприятие провел его председатель, первый вице-спикер кубанского парламента, председатель комитета по вопросам информационной политики Николай Гриценко. Это уже пятое заседание общественного Совета при ЗСК по этике и нравственности, работа которого организована по поручению спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко.

С докладом выступила детский омбудсмен в Краснодарском крае Татьяна Ковалева. Она заявила, что происходящие сегодня в обществе процессы, свидетельствуют о кризисе морали и нравственности в семейных отношениях. Это подтверждается увеличением количества разводов.

Если в 2016 году на Кубани их было зарегистрировано 25 тысяч, то через три года уже почти 26 тысяч. При этом, как раньше, так и сейчас, от разлада в семьях в первую очередь страдают дети.

С 2016 года в адрес омбудсмена поступило свыше 820 обращений о нарушении прав ребенка, ограничивающих его общение с отдельно проживающим родителем. За три с половиной года уполномоченный приняла участие в 186 гражданских делах, которые разрешались в судебном порядке, по спорам, вытекающим из семейных правоотношений.

По мнению Татьяны Ковалевой, переломить ситуацию к лучшему сможет только комплексная и системная работа, направленная на повышение уровня родительской ответственности, примирение конфликтующих сторон, оказание квалификационной помощи в конструктивном разрешении семейных конфликтов.

Эту точку зрения поддержали члены Совета, которые предложили для проблемных семей открыть на базе краевого Центра диагностики и консультирования «Школу родителей». Также необходимо, по их мнению, уделять большое внимание социальной рекламе, направленной на сохранение семейных ценностей, развитие доброты, уважения родителей и старших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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