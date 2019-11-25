Кубанскому студенческому трудовому движению исполнилось 60 лет

СЕГОДНЯ 17:53 2019-11-25T17:53:45+03:00

Торжественное мероприятие по этому поводу прошло в Краснодаре

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В Краснодаре отметили 60-летие студенческого трудового движения Кубани. На сегодняшний день оно является самым большим в стране – в нем участвуют порядка 250 тысяч молодых людей.

- Сегодня в регионе действует 400 студотрядов в которых задействованы 17 тысяч человек. Они, в частности, оказали большую помощь при ликвидации последствий паводка, который обрушился на Апшеронский и Туапсинский районы в октябре 2018 года, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сегодня студотряды Кубани участвуют в педагогике, строительстве, сельском хозяйстве, производстве и сфере услуг. Молодежь помогает спасателям, медработникам, железнодорожникам и соцработникам.

25 ноября в Краснодаре также наградили лучших командиров и комиссаров студотрядов, а также образовательные учреждения в которых они активно формируются и работают.

ИСТОЧНИК KP.RU