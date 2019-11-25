2019-11-25T17:53:45+03:00
Общество

Кубанскому студенческому трудовому движению исполнилось 60 лет

Торжественное мероприятие по этому поводу прошло в Краснодаре
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

В Краснодаре отметили 60-летие студенческого трудового движения Кубани. На сегодняшний день оно является самым большим в стране – в нем участвуют порядка 250 тысяч молодых людей.

- Сегодня в регионе действует 400 студотрядов в которых задействованы 17 тысяч человек. Они, в частности, оказали большую помощь при ликвидации последствий паводка, который обрушился на Апшеронский и Туапсинский районы в октябре 2018 года, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сегодня студотряды Кубани участвуют в педагогике, строительстве, сельском хозяйстве, производстве и сфере услуг. Молодежь помогает спасателям, медработникам, железнодорожникам и соцработникам.

25 ноября в Краснодаре также наградили лучших командиров и комиссаров студотрядов, а также образовательные учреждения в которых они активно формируются и работают.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Начальник кубанского МВД проведет проверку по факту гибели следовательницы из Сочи
Многодетные семьи на Кубани могут посещать учреждения культуры бесплатно
Двое сочинских полицейских из отдела по борьбе с коррупцией попались на взятке в 200 тысяч рублей
В Краснодаре столкнулись две иномарки
Краснодарка завоевала титул «Бизнес-леди» в финале конкурса «Мисс Офис-2019»
В Краснодаре задержали вора, укравшего 350 тысяч рублей у своей любовницы
На Совете по этике и нравственности при ЗСК обсудили семейные ценности
В Краснодаре сносят незаконные гаражи на улице Селезнева
Уполномоченный совместно с прокуратурой края выявили нарушения в похоронном деле Новороссийска
Уполномоченный помог предпринимателю получить разрешение на строительство многоэтажки в Сочи
Глава кубанского парламента рассказал о приоритетных направлениях деятельности ЗСК шестого созыва
Почему полицейские в России сводят счеты с жизнью
В Сочи из-за стройки образовалась огромная дыра в земле
В Сочи мужчина упал с 12-го этажа и разбился насмерть