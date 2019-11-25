В Краснодаре задержали вора, укравшего 350 тысяч рублей у своей любовницы

СЕГОДНЯ 18:03 2019-11-25T18:37:13+03:00

Жертва пригласила его домой, не зная, что он уже был судим за аналогичное преступление

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В полицию Краснодара обратилась 51-летняя жительница Прикубанского округа краевой столицы. Она рассказала, что пригласила вечером в гости знакомого, а утром обнаружила, что из ее кошелька пропали 350 тысяч рублей.

- Сотрудники полиции составили ориентировку со слов потерпевшей, которая из всех примет своего обидчика знала только имя Игорь и примерный возраст - 30-35 лет. Вскоре стражи порядка задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, - рассказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Мужчину доставили в отдел, где выяснилось, что ранее он уже был судим за кражу. Сейчас в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие и розыск похищенных денег.

Напомним, в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении адвоката адвокатской палаты Краснодарского края. Он обвиняется в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU