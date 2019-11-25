В Краснодаре столкнулись две иномарки

СЕГОДНЯ 18:49 2019-11-25T18:49:57+03:00

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В Краснодаре 25 ноября произошло ДТП с участием трех автомобилей.

- В районе полудня 44-летний житель Мурманска ехал на автомобиле BMW по Ростовскому шоссе со стороны улицы имени Петра Метальникова. Во время перестроения он не заметил Chevrolet под управлением 43-летней жительницы станицы Старомышастовской, который находился в «слепой зоне», и допустил столкновение. После этого Chevrolet врезался в отбойник, а BMW – в припаркованную у обочины «Газель», - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В результате ДТП никто не пострадал. Виновником аварии признан водитель немецкой иномарки. Ему придется заплатить штраф за повреждение дорожной инфраструктуры в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

Напомним, ДТП произошло на улице Пластунской в Сочи. 16-летний парень за рулем машины марки «Мерседес-Бенц» превысил скорость, не справился с управлением и влетел сначала в бордюр, а после в дерево. В иномарке еще находились два пассажира. В результате ДТП водитель погиб на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU