2019-11-25T18:49:57+03:00
Происшествия

В Краснодаре столкнулись две иномарки

В результате ДТП пострадала и припаркованная у обочины «Газель»
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Краснодаре 25 ноября произошло ДТП с участием трех автомобилей.

- В районе полудня 44-летний житель Мурманска ехал на автомобиле BMW по Ростовскому шоссе со стороны улицы имени Петра Метальникова. Во время перестроения он не заметил Chevrolet под управлением 43-летней жительницы станицы Старомышастовской, который находился в «слепой зоне», и допустил столкновение. После этого Chevrolet врезался в отбойник, а BMW – в припаркованную у обочины «Газель», - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В результате ДТП никто не пострадал. Виновником аварии признан водитель немецкой иномарки. Ему придется заплатить штраф за повреждение дорожной инфраструктуры в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

Напомним, ДТП произошло на улице Пластунской в Сочи. 16-летний парень за рулем машины марки «Мерседес-Бенц» превысил скорость, не справился с управлением и влетел сначала в бордюр, а после в дерево. В иномарке еще находились два пассажира. В результате ДТП водитель погиб на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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