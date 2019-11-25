2019-11-25T19:39:09+03:00
Общество

Многодетные семьи на Кубани могут посещать учреждения культуры бесплатно

Воспользоваться льготой они могут раз в месяц
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Сегодня на заседании Госдумы рассмотрели инициативу о предоставлении льгот на покупку билетов в театр для многодетных семей. Ее положительно оценил глава Кубани.

- В государственных учреждениях культуры края уже действуют скидки для этой категории граждан, – заявил Вениамин Кондратьев.

Стоит добавить, что в Краснодарском крае с 2005 года многодетные семьи могут бесплатно посещать музеи, выставки, парки культуры и отдыха раз в месяц. В 2019-м на Кубани приняли новый закон, согласно которому правом на бесплатное посещение спектаклей и выставок имеют дети-инвалиды. При этом, льгота распространяется на ребят с ограниченными возможностями здоровья, которые приезжают на Кубань из других регионов России.

На сегодняшний день в Краснодарском крае проживает около 74,5 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается почти 250 тысяч несовершеннолетних. За пять лет число таких ячеек общества выросло в пять раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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