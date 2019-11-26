В Краснодаре полицейский на легковушке сбил сотрудника ДПС

СЕГОДНЯ 07:44 2019-11-26T07:44:26+03:00

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В краевой столице 17 ноября в 03:40 на улице Красноармейской для проверки документов остановили авто марки «Лада Приора». За рулем легковушки находился 25-летний сержант полиции. В этот день на нем была гражданская форма.

37-летний инспектор ДПС подошел к автомобилю и попросил молодого человека предъявить документы. В этот момент полицейский внезапно поехал, сбил сотрудника ДПС и попытался скрыться, но его задержали.

- В результате ДТП инспектор получил переломы внутренней лодыжки, 3-й межберцовой кости, разрыв связок правой стопы. Его госпитализировали в ГБ № 1, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В отношении сотрудника полиции были составлены административные материалы по ч.2 ст.12.25, ч.2 ст.12.2, ч.3 ст.12.5, ч.2 ст.12.37, ч.2 ст.12.3 КоАП РФ. Их направили в СО по Центральному округу Краснодара СУ СК России по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU