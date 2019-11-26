2019-11-26T07:44:26+03:00
Происшествия

В Краснодаре полицейский на легковушке сбил сотрудника ДПС

Нарушитель попытался скрыться, но его задержали
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Краснодаре полицейский на легковушке сбил сотрудника ДПСВ Краснодаре полицейский на легковушке сбил сотрудника ДПСФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В краевой столице 17 ноября в 03:40 на улице Красноармейской для проверки документов остановили авто марки «Лада Приора». За рулем легковушки находился 25-летний сержант полиции. В этот день на нем была гражданская форма.

37-летний инспектор ДПС подошел к автомобилю и попросил молодого человека предъявить документы. В этот момент полицейский внезапно поехал, сбил сотрудника ДПС и попытался скрыться, но его задержали.

- В результате ДТП инспектор получил переломы внутренней лодыжки, 3-й межберцовой кости, разрыв связок правой стопы. Его госпитализировали в ГБ № 1, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В отношении сотрудника полиции были составлены административные материалы по ч.2 ст.12.25, ч.2 ст.12.2, ч.3 ст.12.5, ч.2 ст.12.37, ч.2 ст.12.3 КоАП РФ. Их направили в СО по Центральному округу Краснодара СУ СК России по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Представители Кубани успешно выступили на соревнованиях по самбо
На подстанции в поселке Российском заменили трансформатор
Соцпрограммы Кубани получат дополнительное финансирование
Начальник кубанского МВД проведет проверку по факту гибели следовательницы из Сочи
Многодетные семьи на Кубани могут посещать учреждения культуры бесплатно
Двое сочинских полицейских из отдела по борьбе с коррупцией попались на взятке в 200 тысяч рублей
В Краснодаре столкнулись две иномарки
Краснодарка завоевала титул «Бизнес-леди» в финале конкурса «Мисс Офис-2019»
В Краснодаре задержали вора, укравшего 350 тысяч рублей у своей любовницы
Кубанскому студенческому трудовому движению исполнилось 60 лет
На Совете по этике и нравственности при ЗСК обсудили семейные ценности
В Краснодаре сносят незаконные гаражи на улице Селезнева
Уполномоченный совместно с прокуратурой края выявили нарушения в похоронном деле Новороссийска
Уполномоченный помог предпринимателю получить разрешение на строительство многоэтажки в Сочи
Глава кубанского парламента рассказал о приоритетных направлениях деятельности ЗСК шестого созыва
Почему полицейские в России сводят счеты с жизнью
В Сочи из-за стройки образовалась огромная дыра в земле
В Сочи мужчина упал с 12-го этажа и разбился насмерть