2019-11-26T08:15:08+03:00
Спорт

Представители Кубани успешно выступили на соревнованиях по самбо

В активе спортсменов 8 наград
Александра ПОДУШКО
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Фото: минспорта Краснодарского краяФото: минспорта Краснодарского края
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В Кстово Нижегородской области прошел Кубок России по самбо среди мужчин и женщин. Краснодарский край при поддержке фонда развития контактных видов спортивных единоборств отправил на турнир 29 самбистов.

- По итогам соревнований в активе представителей края 8 наград - «золото», «серебро» и 6 бронзовых медалей. Единственную награду высшей пробы завоевал армавирец Харун Тлишев, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства спорта и физической культуры Краснодарского края.

Победители Кубка России проходят отбор в национальную сборную для выступлений на более престижных состязаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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