В Краснодаре мужчина напал на 9-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 08:32 2019-11-26T08:32:07+03:00

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17 ноября в 12:50 в дежурную часть УМВД России по Краснодару от оперуполномоченного Юбилейного микрорайона поступил рапорт. В нем сообщалось, что около двух недель назад на Рождественской набережной, 47-летний неработающий местный житель совершал иные действия сексуального характера в отношении 9-летней девочки. Известно, что раньше мужчина работал в одном из местных вузов.

- Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Его передали в CО по Западному округу Краснодара СУ СК России по Краснодарскому краю. – сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 135 УК РФ (Развратные действия). Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

ИСТОЧНИК KP.RU