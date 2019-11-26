2019-11-26T08:43:19+03:00
Звезды

В Краснодаре пройдет выставка «Компас Краснодарского края»

В рамках экспозиции пройдут мастер-классы от художников
Александра ПОДУШКО
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Фото: министерство культуры Краснодарского краяФото: министерство культуры Краснодарского края
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3 декабря в 16:00 в Краснодаре в краевом выставочном зале изобразительных искусств откроется выставка «Компас Краснодарского края». Это проект «Товарищества Кубанских художников».

- Творчество трех художников представляет собой основные направления современного искусства – академизм и реализм Романа Кунича, романтизм и сюрреализм Ирина Молчановой, символизм и экспрессионизм Сергея Панина, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Выставка «Компас Краснодарского края» пройдёт на площадке краевого выставочного зала изобразительных искусств с 3 по 10 декабря. В рамках экспозиции пройдут мастер-классы от авторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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