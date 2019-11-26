На Кубани выросло производство питьевого молока

СЕГОДНЯ 09:37 2019-11-26T09:54:24+03:00

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По данным ресурса MilkNews, производство питьевого молока в на Кубани в январе-сентябре выросло на 0,8 процентов и составило 229,4 тысяч тонн. Краснодарский край занимает первую строчку по этому показателю в рейтинге российских регионов.

На 20 субъектов Российской Федерации приходится 64 процента производства питьевого молока в стране. В ТОП-5 также входят также Татарстан, Москва, Красноярский край и Свердловская область.

Отмечается, что в Республике Башкортостан производство питьевого молока упало по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 30,7 процентов и составило 120,4 тысяч тонн.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края, с начала 2019 года в регионе произведено свыше 1,2 миллиона тонн молока. Это на 0,9 процентов больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день на Кубани суточный надой на одну корову составляет 21,2 килограмм молока.

ИСТОЧНИК KP.RU