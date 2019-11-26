2019-11-26T09:54:24+03:00
Общество

На Кубани выросло производство питьевого молока

Край занимает первую строчку по этому показателю в рейтинге российских регионов
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
На Кубани выросло производство питьевого молокаНа Кубани выросло производство питьевого молокаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

По данным ресурса MilkNews, производство питьевого молока в на Кубани в январе-сентябре выросло на 0,8 процентов и составило 229,4 тысяч тонн. Краснодарский край занимает первую строчку по этому показателю в рейтинге российских регионов.

На 20 субъектов Российской Федерации приходится 64 процента производства питьевого молока в стране. В ТОП-5 также входят также Татарстан, Москва, Красноярский край и Свердловская область.

Отмечается, что в Республике Башкортостан производство питьевого молока упало по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 30,7 процентов и составило 120,4 тысяч тонн.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края, с начала 2019 года в регионе произведено свыше 1,2 миллиона тонн молока. Это на 0,9 процентов больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день на Кубани суточный надой на одну корову составляет 21,2 килограмм молока.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани начнут выдавать номера 193 региона
В Каневском районе застройщик обманул 16 человек на 22 миллиона рублей
В Тихорецке мужчина забил до смерти собутыльника из-за 100 рублей
Жители города Краснодара должны за свет более 32 млн рублей
В Краснодаре водитель «Шевроле» сбил мужчину на электросамокате и его 6-летнюю дочь
ВТБ и «Мир» предлагают клиентам до 10% на остаток по счёту
Кубанский спортсмен взял «золото» на всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука
В середине недели на Кубань придут долгожданные дожди
«Локомотив-Кубань» разбил «Зелену-Гуру» в Краснодаре
В кубанском парламенте обсудили развитие бальнеологического лечения в регионе
На Кубани объем производства сельхозпродукции вырос на 4,6 процента
Вопрос организации школьного питания обсудили в Законодательном собрании края
В Апшеронском районе осудят вымогателей, которые «выбивали» из людей деньги
В Краснодаре по инициативе местных жителей отремонтируют улицу Передовую
Многодетные семьи Сочи смогут бесплатно отдохнуть на горнолыжных курортах Красной Поляны
В Краснодаре пройдет выставка «Компас Краснодарского края»