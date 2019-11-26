В Апшеронском районе осудят вымогателей, которые «выбивали» из людей деньги

СЕГОДНЯ 10:13 2019-11-26T10:13:00+03:00

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Трое жителей Апшеронского района в возрасте 30, 35 и 40 лет обвиняются в совершении 10 эпизодов вымогательства, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой). Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 1 миллиона рублей.

С сентября 2017 года по июнь 2018 года группа лиц под руководством «смотрящего» Апшеронского района, под угрозой применения насилия в отношении 10 потерпевших, а также их родственников, получили от них деньги. Общий ущерб превысил 1 миллион рублей.

- Так, им стало известно, что у местной жительницы есть долговые обязательства на общую сумму 75 тысяч рублей. Обвиняемый во время телефонного разговора под угрозой применения к женщине насилия, потребовали перевести на их банковские карты деньги. Потерпевшая отправила им боле 50 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю.

После они вновь позвонили ей по телефону и сообщили, что разобьют автомобиль, принадлежащий ее знакомому, если она не отдаст им оставшуюся часть.

- Обвиняемые находятся под стражей. Уголовное дело направлено в Апшеронский районный суд для рассмотрения по существу. Им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU