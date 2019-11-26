2019-11-26T10:28:54+03:00
Общество

Вопрос организации школьного питания обсудили в Законодательном собрании края

Планерное совещание провёл спикер ЗСК Юрий Бурлачко
Иван Егоров
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Глава Кубанского парламента подчеркнул, что организация питания в школах – это здоровье молодого поколения и залог успешного социально-экономического развития региона. Тем более, что возможность предоставить качественное и сбалансированное питание ученикам кубанских школ есть.

По данным краевого Министерства образования питание организовано в 1186 общеобразовательных учреждениях, где обучается более 680 тысяч детей. 90 процентов школьных пищеблоков были модернизированы в рамках федерального проекта. Столовые оснастили современным оборудованием. Горячее питание сегодня получает большинство кубанских школьников. Сейчас в крае три модели школьного питания. В первом случае образовательная организация занимается этим самостоятельно. Во втором – заключает договор с предприятиями общепита и индивидуальными предпринимателями. Третья форма - смешанная.

Депутаты ЗСК всесторонне изучали организацию школьного питания: инициировали проведение и принимали участие в соответствующих совещаниях с министерством образования и представителями контрольно-надзорных органов, посещали места приготовления пищи учащимся, знакомились с меню в школьных столовых. Выявили «слабые места» этого процесса и положительный опыт, достойный тиражирования.

Парламентарии отметили, что необходимо повышать квалификацию работников школьных пищеблоков, привлекать для разработки меню диетологов, вовлекать в обсуждение родителей школьников.

Затронули на обсуждении и недавнее ЧП в Кропоткине, когда ученики нескольких школ отравились некачественной едой в школьных столовых. Этот случай назвали исключительным. Его держат на контроле несколько ведомств. Чтобы подобные ситуации не повторялись, необходимо проводить ежедневный мониторинг качества продуктов питания и состояния здоровья работников, задействованных в приготовлении пищи. Список недобросовестных поставщиков продуктов в школы размещён на сайте Роспотребнадзора.

Юрий Бурлачко подчеркнул, что вопрос питания детей и их здоровья – в приоритете. Для реализации всех мер потребуется немалая сумма. Но начать можно и с малого, а по-другому задачу не решить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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