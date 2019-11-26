В кубанском парламенте обсудили развитие бальнеологического лечения в регионе

СЕГОДНЯ 10:40 2019-11-26T10:40:50+03:00

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В Законодательном Собрании края обсудили развитие бальнеологического лечения в регионе. На обсуждение актуальной темы пригласили глав районов, где есть бальнеологические комплексы, представителей курортного ведомства, минтруда и соцразвития, министерства природных ресурсов, Роспотребнадзора.

Перед обсуждением депутаты профильного комитета ЗСК выезжали в Анапу, Геленджик, Горячий Ключ, Краснодар и Лабинский район, чтобы на месте изучить вопросы организации бальнеолечения, наметить задачи по его дальнейшему развитию.

Постановление ЗСК об организации бальнелечения в крае вышло еще в 2013 году. За шесть лет удалось добиться результатов, однако нерешённые проблемы еще остались. По данным секретаря профильного комитета ЗСК Андрея Булдина, бальнеологические предприятия Кубани не демонстрируют серьёзной динамики развития. Не модернизируется материально-техническая база, не развивается сырьевая, количество оздоровлённых из года в год остается примерно на одном уровне. Хотя предпосылки к развитию есть. Сейчас на Кубани 38 месторождений минеральных вод и 7 - лечебных грязей. Но добывают и используют только 6% от разрешенного по лицензиям объема.

Услуги санаторно-курортного лечения и оздоровления оказывают 200 организаций, в них более 97 тысяч мест. За 11 месяцев текущего года в них получили санаторно-курортное лечение 1,2 млн. человек. Потенциал бальнокурортов Кубани можно и нужно увеличить. Соответственно станет больше и поток желающих оздоровиться.

По итогам обсуждения в Законодательном собрании участники «круглого стола» приняли резолюцию. В ней – ряд рекомендаций по повышению эффективности организации бальнеолечения, увеличению бальнеологического потенциала курортов Кубани, вовлечению все большего числа жителей и гостей края в лечебно-оздоровительный туризм.

Результаты этой работы найдут отражение в проекте постановления «О ходе исполнения постановления ЗСК «Об организации бальнеолечения на территории Краснодарского края». Его рассмотрят на одной из ближайших сессий краевого парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU