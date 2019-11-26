«Локомотив-Кубань» разбил «Зелену-Гуру» в Краснодаре

СЕГОДНЯ 10:48 2019-11-26T10:48:07+03:00

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Болельщикам, которые добрались до краснодарского «Баскет-Холла» вечером 25 ноября, повезло. Они стали свидетелями фееричной победы «Локомотива-Кубани» над польской «Зеленой Гурой» в Единой лиге ВТБ.

Краснодарские баскетболисты уверенно выиграли три четверти и разбили соперника со счетом 93:71. Эта победа стала для «красно-зеленых» третьей подряд под руководством исполняющего обязанности главного тренера Богдана Карайчича.

«Локо» смог добиться двузначного перевеса уже в первой четверти 26:14 и не подпустил соперника до конца матча.

«Локо» был на порядок мощнее «в краске», чем соперник (40:33 по подборам в пользу «красно-зелёных»). Из-за дуги реализовали девять бросков и показали рабочий процент попаданий. Мантас Калниетис и Дмитрий Кулагин сделали 18 передач на двоих, а Алан Уильямс сделал 10 подборов и ему не хватило всего двух очков до дабл-дабла. Джонни О’Брайант в третий раз в сезоне набрал 24 очка. Миндаугас Кузминскас остановился на уровне 19 набранных очков.

- Сегодня хочется отметить нашу командную работу, мы сделали 30 передач, что говорит о хорошем взаимодействии команды. Мы должны быть максимально сконцентрированы на результате, подходить в полной боевой готовности к любому матчу. Сейчас думаем только об игре с «Енисеем». Спасибо болельщикам, которые несмотря на то, что матч проводился в понедельник, сумели прийти и поддержать команду, - сказал после матча Богдан Карайчич.

ИСТОЧНИК KP.RU